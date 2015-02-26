Залізничні вантажоперевезення можуть подорожчати ще на 25%

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") ініціює підвищення тарифів на вантажоперевезення на 25% у 2015 році у зв'язку з девальвацією національної валюти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив виконуючий обов'язки гендиректора "Укрзалізниці" Максим Бланк під час Форуму розвитку інфраструктури України.

Інших подробиць про підвищення тарифів Бланк не повідомив.

Водночас в "Укрзалізниці" уточнили, що відповідний проект наказу до Міністерства інфраструктури України не надходив.

Як повідомляв УНІАН, з 1 лютого 2015 року "Укрзалізниця" підвищила тарифи на перевезення всіх груп вантажів на 30%, крім кам'яного вугілля. Тариф на перевезення кам'яного вугілля в лютому зріс на 10%, а з 1 квітня – на 18%.

«Укрзалізниця» в 2015 році також має намір підвищити тарифи на проїзд у пасажирських поїздах на 21%. Підвищення тарифів на проїзд у пасажирських поїздах планується здійснити з 1 березня на 6%, з 1 квітня – на 7%, з 1 травня – на 6,5% з урахуванням інфляції, тоді як в цілому за рік підвищення становитиме 21%.

У серпні та жовтні 2014 року "Укрзалізниця" провела індексацію тарифів на проїзд у пасажирських поїздах внутрішнього сполучення на 10% щодо 2013 року у всіх категоріях пасажирських вагонів, окрім СВ і поїздів категорії "Інтерсіті+".

У липні 2014 року "Укрзалізниця" підвищила тарифи на вантажоперевезення по Україні на 12,5% порівняно з 2013 роком.