Окупаційна влада Криму хоче відновити роботу українського оператора «ТріМоб»

В окупованому Росією Криму хочуть відновити роботу оператора мобільного зв'язку «ТріМоб», що є підрозділом "націоналізованого" Укртелекому, який надає, у тому числі, послуги мобільного інтернету.

Як передають "Новини Криму", про це заявив нелегітимний заступник міністра внутрішньої політики, інформації та зв'язку анексованого Криму Сергій Доценко.

Читайте такожВ окупованому Криму "націоналізували" Укртелеком АхметоваЗа його словами, також буде відновлено роботу проводового радіо.

Чиновник повідомив, що «Кримтелеком» проводить інвентаризацію майна раніше «націоналізованої» кримської філії «Укртелекому», а також планує розпочати активну роботу з боржниками компанії. На сьогоднішній день сума заборгованості перед підприємством налічує близько 300 млн рублів.

Читайте такожВ окупованому Криму після "націоналізації" Укртелекому встановили російський телефонний кодДо так званої націоналізації «Укртелекому» через його мобільний підрозділ «ТріМоб» на півострові здійснювався зв'язок українських мобільних операторів, зокрема, МТС Україна.