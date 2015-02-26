Керівництво «Укрзалізниці» думає про скорочення персоналу

Керівництво Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») думає про скорочення штату своїх працівників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконувач обов'язків генерального директора «Укрзалізниці» Максим Бланк під час Форуму розвитку транспортної інфраструктури України.

«На сьогодні більш як 300 тисяч осіб колективу, продуктивність праці вкрай низька. Ми перейшли на чотириденний режим роботи. Це неправильне управлінське рішення і я приймав його хворобливо. Воно не веде до підвищення продуктивності праці. Ми обов'язково повинні повернутися на п'ятиденку. При цьому скорочення персоналу нам не уникнути», - сказав Бланк.

При цьому він додав, що у зв'язку з цим «Укрзалізниця» розраховує на діалог з державою, який дасть змогу нівелювати негативні наслідки в разі ухвалення такого роду рішень.

У свою чергу присутній на форумі заступник міністра інфраструктури України Володимир Омелян уточнив, що звільнення швидше за все будуть по управлінському штату.

«Скорочення на «Укрзалізниці» стосуватиметься адміністративного персоналу, але не рядових співробітників. Нині існує дике дублювання управлінських функцій», - відзначив він.

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський повідомив про намір оптимізувати витрати «Укрзалізниці» не шляхом скорочення кадрів, а шляхом економії на держзакупівлях та інших видатках.

Станом на липень 2014 року залізнична галузь налічувала близько 350 тисяч осіб.