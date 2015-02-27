Україна через погані дороги використовує свій транзитний потенціал менше ніж наполовину

Через поганий стан автодоріг Україна не використовує й половини власного транспортного потенціалу, повідомив директор департаменту розвитку доріг «Укравтодору» Сергій Цепелєв на Форумі розвитку інфраструктури України.

При цьому він зазначив, що територією України проходять 7 важливих міжнародних транспортних коридорів.

«Майже 40% автомобільних доріг державного значення не відповідають сучасним вимогам щодо міцності, а більше 51% - з рівності. Не в кращому стані й більшість штучних споруд. Із 16,2 тис. автомобільних мостів і шляхопроводів чинним нормам відповідають лише 46%, решта знаходяться в аварійному або передаварійному стані", - повідомив Цепелєв.

Серед причин такого критичного стану дорожньої інфраструктури експерт назвав збільшення транспортних потоків і навантажень від них, а також колосальне недофінансування дорожньої галузі в останні 10 років.

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«88% доріг було побудовано більше 30-40 років тому з розрахунку навантаження до 6,8 тонн на вісь. Сучасні великовагові транспортні засоби, яким за нинішніми нормативами дозволено перевозити більше 10-11 тонн, повністю руйнують дорожнє покриття. Саме тому значно скорочується термін експлуатації автомобільних доріг і пропорційно збільшуються витрати на їх утримання», - наголосив він.

Необхідний обсяг коштів для здійснення нормативних ремонтних робіт, за словами Цепелєва, становить 50-60 млн грн на рік.

При цьому, незважаючи на відсутність у 2015 році необхідного обсягу фінансування, Цепелєв висловив надію, що ремонт головних автодоріг країни здійснюватиметься за підтримки ЄБРР та ЄІБ.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума бюджетного фінансування «Укравтодору» на 2015 рік установлена на рівні 20,826 млрд грн. Зокрема, на розвиток та утримання доріг у держбюджеті передбачено 3,405 млрд грн, тоді як 17,41 млрд грн буде спрямовно на виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування.

У грудні 2014 року віце-прем'єр-міністр України Валерій Вощевський заявив, що в умовах бюджетного дефіциту в 2015 році фінансування будівництва нових об'єктів інфраструктури не здійснюватиметься.

За словами начальника Управління експлуатаційного утримання автомобільних доріг та безпеки руху Олега Федоренка, мінімальна потреба дорожньої галузі в рік становить 35-40 млрд грн.