Росія прискорює будівництво космодрому «Східний» за рахунок студентів

Віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін зажадав, щоб всі відповідальні за будівництво об'єктів на космодромі "Східний" працювали безпосередньо на місцях. «Приймати рішення в Москві, Хабаровську ніхто більше не буде», - заявив він. Також він зажадав, щоб вони скасували всі заплановані відпустки, і додав, що і сам не збирається у відпустку в цьому році, пишуть "Ведомости".

Читайте такожСанкції України залишили Росію без стратегічних ракет-носіїв «Рокот»Заступник міністра по будівництву Леонід Ставицький заявив, що у зв'язку з відставанням від графіка робіт на космодромі "Східний" були запропоновані конкретні пункти, за якими в найближчі місяці доведеться працювати Спецстрою. Він нагадав, що його відомство вже говорило, що на будівництві повинні працювати 15 000 людей. Зараз там працюють 9700, з яких постійно на об'єкті знаходяться лише 4800. «Це вкрай мало», - сказав заступник міністра.

Читайте такожЗМІ: Космічний ешелон протиракетного контролю Росії не буде працювати до червняДля збільшення чисельності робітників Рогозін пообіцяв, що домовиться з ректорами вузів про перенесення літньої сесії на квітень для студентів, які будуть задіяні на будівництві. Він уточнив, що мова йде про вузи, які готують фахівців для ракетно-космічної промисловості, і про будівельні інститути. «Домовимося іспит зрушити на кінець квітня і почати всеросійське студентське будівництво з 1 травня», - сказав віце-прем'єр. Він розраховує, що на будівництво приїдуть не менше 1000 студентів, які розуміють всю відповідальність робіт на космодромі. «Все повинно бути на свідомій основі, жодної директиви. І, звичайно, це не повинно йти на шкоду заняттям», - підкреслив чиновник.