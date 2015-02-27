«Київстар», МТС і life:) офіційно затвердили переможцями конкурсу на 3G-зв'язок

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), на засіданні у п'ятницю, 27 лютого, розглянула результати тендеру на отримання 3G-ліцензій і затвердила склад переможців торгів «з голосу» на зв'язок третього покоління, повідомляється на сайті регулятора.

«НКРЗІ на своєму засіданні розглянула результати тендеру, який відбувся 23 лютого цього року, і ухвалила рішення про видачу ліцензій терміном на 15 років визначеним під час торгів «з голосу» переможцям», - зазначається у повідомленні.

За даними регулятора, рішенням НКРЗІ також активовано механізм повернення тендерних гарантій.

«Так, усім учасникам тендеру за відповідними лотами, за винятком переможців за цими лотами, буде забезпечено повернення тендерних гарантій протягом 10 робочих днів після оформлення цього рішення. Переможцям тендеру за відповідними лотами тендерні гарантії по цих лотах буде повернуто протягом 10 робочих днів після оплати ними вартості ліцензій», - наголошується в повідомленні.

Згідно з умовами тендеру, оператори «Київстар», «МТС Україна» і «Астеліт» (ТМ Life) мають протягом 30 днів сплатити вартість ліцензії на 3G-зв'язок.

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Як повідомляв УНІАН, 23 лютого НКРЗІ провела торги «з голосу» по тендеру на отримання ліцензій на 3G-зв'язок.

За результатами торгів оператор «Астеліт» став переможцем конкурсу на 3G-зв'язок по першому лоту, збільшивши стартову вартість ліцензії з 2,708 млрд грн до 3,355 млрд грн. Другий лот дістався оператору «МТС Україна» за 2,715 млрд грн, а третій – «Київстару» - за 2,7 млрд грн.

Згідно з умовами конкурсу, трьом операторам, що перемогли, також необхідно буде взяти на себе витрати, пов'язані з проведенням конверсії, загальна вартість якої оцінюється в 1,6 млрд грн. При цьому передбачається, що сума може змінюватися залежно від інфляції.

Оператори мають протягом 18 місяців після проведення конкурсу запустити мережу третього покоління на території усіх обласних центрів України, а протягом 6 років – на території усіх районних центрів і усіх населених пунктів з населенням понад 10 тисяч осіб.