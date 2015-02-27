Псевдовлада Криму "націоналізувала" майно "Київстару"

Кримське майно українського мобільного оператора "Київстар" «націоналізовано» і включено у власність республіки, повідомив у п'ятницю псевдоголова Криму Сергій Аксьонов, передає РИА Новости.

"Майно "Київстару" перейшло. Товариство не перереєструвалося в російське законодавче поле, не виплачує зарплату. Майно на даний момент кинуте, але територіально знаходиться на території республіки Крим", - сказав Аксьонов журналістам.

У прес-службі "Київстару" заявили, що все майно компанії, яке знаходиться на території Криму, за законом продовжує залишатися приватною власністю «Київстар», і вони «будуть аналізувати всі доступні юридичні інструменти для захисту своїх прав та інтересів».

«У даний момент Київстар не здійснює діяльність в Криму. Це пов'язано з вимушеним відключенням сегмента мережі на півострові від основної інфрастурктури ще в серпні 2014 року, після вторгнення в офіс "Київстар" у Сімферополі і спроби встановити стороннє устаткування», - зазначають у повідомленні.

У компанії додають, що відповідно до вимог обліку, все обладнання мережі було списано з балансу «Київстар» на суму 13 мільйонів доларів США».

Всім співробітникам був запропонований переїзд в інші області України або звільнення з виплатою компенсації.

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Як повідомляв УНІАН, у серпні 2014 року невідомі озброєні особи захопили офіс «Київстару» в Сімферополі і почали встановлювати власну апаратуру на телеком-обладнанні компанії. Операторові довелося припинити надання послуг зв'язку на території окупованого Криму.

Довідка УНІАН. 16 березня відбувся нелегітимний референдум з питання про статус Криму, за підсумками якого самопроголошена кримська влада заявила, що за приєднання до Російської Федерації проголосували 96,6% жителів автономії.

21 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про приєднання Криму й Севастополя до Росії на правах суб'єктів федерації.