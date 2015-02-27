Туреччина збудує перший у світі підводний триярусний тунель

Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу представив проект нового триярусного тунелю довжиною 6,5 км під протокою Босфор у Стамбулі.

Проект будівництва отримав назву "Великий стамбульський тунель" і є першим у світі триярусним тунелем, що проходить під водою, пише Українська правда із посиланням на milliyet.

Тунель прокладуть на глибині 110 м. Через нього будуть проходитиме одна залізнична та дві автомобільні магістралі, які скоротять час у дорозі між двома частинами Стамбула до 14 хвилин.

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Тунель з'єднає між собою всі три стамбульські аеропорти та залізничні маршрути, які проходять через місто. Його пропускна здатність складе 6,5 млн пасажирів на рік.

Вартість проекту становить $3,5 млрд. Будівництво тунелю планують завершити до 2020 року.