Українські дороги потребують 60 млрд гривень щорічно

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») оцінює потребу у фінансуванні автомобільних доріг для здійснення ремонтних робіт у 50-60 млрд грн щорічно.

Про це повідомив директор департаменту розвитку доріг «Укравтодору» Сергій Цепелєв на Форумі розвитку інфраструктури України.

«За останні 10 років критичний рівень недофінансування призвів до того, що для збереження існуючої мережі автодоріг нам зараз необхідно 565 млрд грн, а щорічно - близько 50-60 млрд грн», - сказав Цепелєв.

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Згідно з діючими нормами й стандартами, за словами Цепелєва, щорічно необхідно виконувати роботи з поточного й капітального ремонту на 5 тис. км автомобільних доріг державного значення і 36 тис. км доріг місцевого значення, при цьому темпи виконання таких робіт наразі незадовільні. Зокрема, понад 150 тис. км зі 170 тис. км дорожньої мережі загального користування України потребують капітального й поточного ремонту або реконструкції.

«Стан доріг незадовільний, 90% доріг потребують капітального й поточного ремонту», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, «Укравтодор» оцінює збитки від руйнування доріг внаслідок бойових дій у Луганській та Донецькій областях у 4,7 млрд грн.

«Укравтодор» в 2014 році ліквідував 3,18 млн кв. м ям на площі дорожнього полотна сумарною довжиною майже 40 тис. км із 4,81 млн кв. м вибоїн на площі довжиною понад 53 тис. км, що становило 66% від загальної площі деформації.

У грудні 2014 року віце-прем`єр-міністр України Валерій Вощевський заявив, що в умовах бюджетного дефіциту в 2015 році фінансування будівництва нових об`єктів інфраструктури здійснюватися не буде.

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Загальна сума бюджетного фінансування «Укравтодору» на 2015 рік встановлена на рівні 20,826 млрд грн. Зокрема, на розвиток і утримання доріг у держбюджеті передбачено 3,405 млрд грн, тоді як 17,41 млрд грн буде спрямовано на виконання боргових зобов`язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії, на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування.

Довідка УНІАН. Джерелами бюджетного фінансування дорожньої галузі в Україні є акцизний податок із нафтопродуктів і транспортних засобів, ввізне мито на нафтопродукти, транспортні засоби й шини до них, а також плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів й інших машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.