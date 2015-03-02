На залізничному шляху до Маріуполя посилюють охорону

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"Наразі охорону об’єктів залізничної інфраструктури в зоні АТО, крім стрільців відомчої воєнізованої охорони та транспортних міліціонерів, забезпечують бійці Національної гвардії України. Так, під час інспекції фахівці визначили роботи, які залізничники здійснюватимуть, допомагаючи бійцям Нацгвардії. Це забезпечення необхідного освітлення об’єктів, виділення приміщень та надання будматеріалів для облаштування охоронних споруд та ін.", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що також визначені додаткові 15 об’єктів, які потребують охорони. Серед них мости і шляхопроводи, а також тягові підстанції та пости електричної централізації, які необхідні для залізничного сполучення з Маріуполем.