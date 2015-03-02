Проїзд в автобусах Харкова подорожчає на 1-1,5 гривні

Про це повідомляє прес-служба міськради.

Згідно з повідомленням, вартість проїзду у міських пасажирських автобусах зросте на 1-1,5 грн і торкнеться практично всіх маршрутів.

"Ми стримували ситуацію, скільки могли. Але коли відбувся останній стрибок вартості палива, це втратило всякий сенс: майже на всіх підприємствах заправити автобус в день коштує більше, ніж щоденна виручка, яку вони отримують. Це не рахуючи витрат на запчастини та зарплати. Тому підвищення вартості проїзду - це вимушена міра, інакше ці підприємства просто зупиняться", - цитує прес-служба заступника Харківського міського голови з питань інфраструктури міста Євгена Водовозова.

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Він також повідомив, що у зв'язку з підвищенням вартості проїзду влада вимагає від перевізників повернути на маршрути великі низькопідлогові автобуси, які зараз тимчасово замінили маршрутками, а також відновити звичайні інтервали руху рухомого складу.

Разом з тим, вартість проїзду в автобусах на так званих соціальних маршрутах, де квиток коштує 1 грн, на сьогоднішній день залишається незмінною і найближчим часом не зміниться.

Заступник Харківського міського голови також повідомив, що міська влада вже отримала заявку на підвищення вартості проїзду в трамваях і тролейбусах, але остаточні цифри поки не затверджені. Метрополітен, за словами заступника міського голови, заявку на підвищення вартості проїзду не подавав.