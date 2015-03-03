Весняний рух Дніпром відкрили раніше звичайного терміну

Міністерство інфраструктури України сьогодні, 3 березня, раніше звичайного терміну відкрило навігацію на судноплавних гідротехнічних спорудах і внутрішніх водних шляхах річки Дніпро.

Заступник міністра інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив, що в середині лютого до міністерства звернулися представники бізнесу з проханням достроково відкрити навігацію по Дніпру, щоб запустити вантажопотік.

«Підішли до цього зважено, провели необхідну роботу, узгодили з судноплавними компаніями, скільки барж вони зобов'язуються пустити по річці, щоб наша робота не була марною, й із завтрашнього дня (з 3 березня – УНІАН) запускаємо навігацію», - написав Омелян.

Відповідний наказ Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті (Укрморрічінспекції) №46 від 2 березня 2015 року про відкриття навігації по Дніпру заступник міністра опублікував на своїй сторінці.

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Зокрема, навігація по річці Дніпро відкрита з 8:00 3 березня на ділянці від Херсона до Каховської ГЕС (Каховський шлюз), 4 березня навігацію по Дніпру планується відкрити на ділянці від Каховської ГЕС до Дніпровської ГЕС (Запорізький РГС), 5 березня – на ділянці від Дніпровської ГЕС до Дніпродзержинської ГЕС (Дніпродзержинський шлюз), 6 березня – на двох ділянках від Дніпродзержинської ГЕС до Кременчуцької ГЕС і від Кременчуцької до Канівської ГЕС (Кременчуцький і Канівський шлюзи), 17 березня – на ділянці від Канівської ГЕС до Київської ГЕС (Київський шлюз).

«За складних метеорологічних умов дати відкриття й закриття навігації можуть бути змінені з відповідним оприлюдненням необхідної інформації», - підкреслюється в документі.

Також Омелян повідомив, що Мінінфраструктури продовжує працювати над пошуком джерел фінансування для проведення ремонту шлюзів, зокрема, Київського й Канівського.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році навігацію по річці Дніпро було відкрито 7 березня на ділянці від Херсона до Дніпровської ГЕС, 15 березня – на Дніпродзержинському й Кременчуцькому шлюзах Дніпра, 18 березня – на Канівському шлюзі, 28 березня – на Київському шлюзі.

За даними Річкової інформаційної служби водних шляхів України, кількість суднопроходів (рейсів) по річці Дніпро в період навігації 2014 року збільшилася порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 79,2% – до 5538 суден.

За 2009-2013 роки рівень фінансування експлуатаційної діяльності судноплавних шлюзів становив у середньому 33% від суми необхідних витрат, з яких 75% забезпечувалося коштами держбюджету і 25%, - платою за шлюзування.