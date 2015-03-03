Продажі легкових автомобілів в Україні впали у п'ять разів

Як відзначили представники асоціації, крім значного падіння обсягів продажів, суттєво змінилася і структура ринку.

Згідно з опублікованими даними, лідером продажів в лютому став французький бренд Renault. Обсяг реалізації автомобілів цієї марки в порівнянні з лютим 2014 року скоротився в 4 рази - до 241 шт.

Другою за популярністю автомобільною маркою серед українців став японський бренд Nissan. Продажі компанії скоротилися більш ніж у 4 рази - до 228 авто.

Третє місце в лютому зайняла Mazda з результатом 217 штук, яка рік тому була лише на 16-му місці. Незважаючи на значне просування в рейтингу, втрати щодо минулого року для компанії сктановили 26%.

Четверта сходинка рейтингу за компанією Hyundai, яка в лютому скоротила продажі в порівнянні з аналогічним показником минулого року на 77% - до 213 шт.

Замикає ТОП-5 лютого компанія Volkswagen, яка скоротила продажі на 79% - до 172 автомобілів.

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Як повідомляв УНІАН, продажі легкових автомобілів в січні 2015 року скоротилися на 4,6 разу - до 2,6 тис. авто.

Обсяг продажів легкових автомобілів в Україні в 2014 році скоротився порівняно з результатом 2013 року в 2,2 разу - до 97,02 тис. авто.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України «Укравтопром» створена в 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України - ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» та інші. На сьогоднішній день членами асоціації є 18 великих підприємств вітчизняного автопрому.