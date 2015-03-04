Продажі вживаних автомобілів в Україні зросли майже на третину

Продажі вживаних автомобілів у лютому 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року зросли на 29% - до 2,447 тис. одиниць, повідомила прес-служба асоціації «Укравтопром».

За даними асоціації, відносно січня 2015 року обсяг продажів вживаних авто зріс на 23%.

Частка авто з пробігом на первинному ринку України в лютому 2015 року становила 42%, при цьому в лютому минулого року цей показник був на рівні 10%.

Найстрімкіше зросли первинні реєстрації в легковому сегменті автомобільного секонд-хенду. В лютому 2015 року порівняно з торішнім показником продажі легкових б/у авто зросли у 2,2 разу - до 872 одиниць, а порівняно з січнем поточного року - більш ніж у 3 рази. Таким чином, в загальному обсязі лютневого ринку легкових автомобілів у 3,796 тис. одиниць частка вживаних автомобілів становила 23%.

У сегменті вживаних комерційних автомобілів обсяг продажів порівняно з торішнім показником зріс на 6% - до 1,523 тис. одиниць, але при цьому скоротився на 9% порівняно з попереднім місяцем. Частка комерційних вживаних автомобілів на ринку в лютому 2015 року збільшилася до 78% з 58% у лютому 2014 року.

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На ринку автобусів обсяг продажів зріс на 25% - до 76 одиниць. При цьому частка вживаних автобусів становила 68%.

Лідерами на первинному ринку вживаних автотранспортних засобів стали Renault з результатом у 355 легкових автомобілів та 314 комерційних і Mercedes-Benz - 314 комерційних авто і 28 автобусів.

Як повідомляв УНІАН, частка вживаних автомобілів на українському авторинку в січні зросла у 4,5 разу - до 41%.

Український ринок вживаних автомобілів у 2014 році скоротився на 45% - до 62,516 тис. одиниць.

Обсяг продажів легкових автомобілів в Україні у 2014 році скоротився порівняно з результатом 2013 року в 2,2 разу - до 97,02 тис. авто.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України «Укравтопром» створена в 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України - ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» та інші. На сьогоднішній день членами асоціації є 18 великих підприємств вітчизняного автопрому.