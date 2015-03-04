Кабмін звільнив заступника міністра, відповідального за Укрзалізницю і автотранспорт - джерело

Кабінет міністрів України звільнив заступника міністра інфраструктури України Олександра Каву, повідомило УНІАН джерело в уряді.

"Так, його звільнили", - повідомило джерело.

Кава був призначений на посаду заступника міністра в грудні 2014 року. Він відповідав за розвиток Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниці") і автомобільний транспорт.

Водночас, Кабінет міністрів призначив заступником міністра інфраструктури України Юрія Васькова, який обіймає посаду першого заступника голови Адміністрації морських портів України (АМПУ), повідомило джерело.

Відповідні кадрові рішення було ухвалено сьогодні, 4 березня, під час засідання уряду, проте на сайті Кабміну поки що не обнародувані.

Читайте такожКабмін відсторонив голів Держфінінспекції та Південно-Західної залізниці

У лютому 2015 року спікер парламенту Володимир Гройсман попросив прем'єр-міністра Арсенія Яценюка дати оцінку діям заступника міністра інфраструктури Кави і розглянути пропозицію фракції Радикальної партії щодо його звільнення з цієї посади.

Також у лютому, міністр інфраструктури Андрій Пивоварський повідомив, що ще одним його заступником буде призначено Васькова, який відповідатиме за питання діяльності морських портів України.

Васьков з червня 2013 року і по квітень 2014 року очолював АМПУ, потім став першим заступником керівника адміністрації.

Зараз першим заступником міністра інфраструктури є Володимир Шульмейстер, екс-керівник столичної групи компаній «Фокстрот»; заступником міністра інфраструктури – керівником апарату Володимир Омелян, який раніше очолював апарат екс-міністра Кабінету міністрів Остапа Семерака; а також заступником міністра з питань євроінтеграції Оксана Рейтер.