Продажі автомобілів в Україні за 2 місяці впали утричі

Про це повідомила прес-служба асоціації «Укравтопром». Згідно з повідомленням, за січень-лютий 2015 року продажі нового автотранспорту зменшилися на 78,5%, а первинна реалізація було в експлуатації автотранспорту зросла на 37%.

Найбільший обсяг первинних продажів за 2 місяці було здійснено в сегменті легкових автомобілів, де було зареєстровано 6,672 тис. авто.

При цьому нових легкових автомобілів було продано 5,521 тис. одиниць, або 83% від загальних первинних реєстрацій цього виду автотранспорту, а б/у легкових авто - 1,151 тис. одиниць, або 17%, відповідно.

Таким чином, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року ринок нових легкових авто зменшився в 4,9 рази, а первинні продажу імпортного секонд-хенду зросли на 72%.

Читайте такожПродажі вживаних автомобілів в Україні зросли майже на третинуЗагальні первинні продажі комерційних автомобілів за 2 місяці склали 3,887 тис. одиниць. Основну частину продажів сформували б/у автомобілі - 3,188 тис. Частка нового транспорту на первинному ринку комерційних автомобілів склала менше 18% - 699 штук. Падіння продажів комерційних автомобілів порівняно з аналогічним періодом 2014 року склало 10,4%.

Первинний ринок автобусів закінчив двомісячний період поточного року з результатом 165 одиниць. Частка нової техніки склала 41%, або 68 штук, а б/в автобусів - 59%, або 97 штук, відповідно.

Як повідомляв УНІАН, частка б/у автомобілів на українському авторинку в січні зросла до 41%.