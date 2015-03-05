«Газпром» помстився за «Містралі»: відмовився від французького супутника

Оператор супутникового зв'язку «Газпром космічні системи» («Газком») вирішив переглянути відносини з французькою Thales Alenia Space, яка виграла контракт на проектування, виробництво, випробування та постачання «під ключ» космічного апарату «Ямал-601» ще в 2013 році, пишуть "Известия".

Сума контракту на виробництво геостаціонарного супутника перевищувала $300 млн, а угода з Thales передбачала також навчання персоналу «Газкома» інженерами французької компанії.

Читайте такожЗМІ: Росія хоче накласти санкції на Францію через "Містралі""Геостаціонарний супутник планувалося виготовити з допомогою французької компанії Thales Alenia Space France, але в зв'язку зі зміною економічної ситуації (курси валют), замовлення на виготовлення даного апарату було передано російській компанії «ІСС імені Решетньова», що економічно виправдано, - розповів «Известиям» Олександр Шмигов, глава прес-служби «Центру Хрунічева».

У «Газкомі» уточнили, що на сьогоднішній день контракт з Thales є чинним, але зараз проводиться його переформатування «із залученням російських підприємств для виготовлення платформи супутника».

Читайте такожНуланд: США і ЄС готові до більш глибоких санкцій проти РФ у разі зриву перемир'я в УкраїніВисокопоставлене джерело в Роскосмосі пояснило, що «Газпрому» (тендер серед виробників в інтересах «Газкома» проводив сам «Газпром») складно анулювати результати тендеру і передати іншому постачальнику замовлення - такий хід буде суперечити положенням про закупівлі компанії. Тому вирішено взяти у Thales цільове приймально-передавальне обладнання, яке в будь-якому випадку купувалося б «Решетньовим» за кордоном, причому саме у Фалес, і встановити його на російську супутникову платформу. Завдяки чому «Решетньов» візьме на себе мінімум 40% вартості контракту.

У прес-службі Thales Group на запит «Известий» не відповіли.

Читайте такожРосія через обвал рубля і санкцій змушена "заморозити" космічні проекти Другою французькою компанією, що позбулася великого контракту в РФ, найімовірніше, стане EADS Astrium, переможець конкурсу на поставку супутника «Експрес-АМУ2» для «Космічного зв'язку».

У представництві EADS Astrium від коментарів утрималися.

"Франція показала себе ненадійним постачальником в ситуації з «Містралями», - констатує член-кореспондент російської Академії космонавтики Андрій Іонін.