Росія зацікавилася ідеєю будівництва канатної дороги в окупований Крим

Міністерство транспорту Росії розглядає питання будівництва через Керченську протоку вантажопасажирського канатного комплексу, передають "Новини Криму".

Читайте такожКлімкін: Нормалізація відносин з РФ можлива лише після повернення окупованого КримуЯк повідомив нелегітимний голова Торгово-промислової палати окупованого Росією Криму Олександр Басов, ідея створення комплексу належить професору Анатолію Короткому. Місцева влада ніяк на неї не відреагували. А в Мінтрансі РФ розробкою зацікавилися. «Професора Короткого запросили у Міністерство транспорту Російської Федерації, і там на найвищому рівні це питання розглядається», - сказав Басов.

Він додав, що Керченський міст може бути побудований не раніше, ніж через 3-4 роки. У той же час на створення канатного комплексу знадобиться рік.

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