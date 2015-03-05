Поки в Україні запускають 3G-зв'язок, азіатські оператори вже готуються до 5G

Під час Всесвітнього мобільного конгресу шведський постачальник телеком-рішень Ericsson і корейський телекомунікаційний провайдер KT підписали протокол про намір співпрацювати у сфері розвитку і впровадження технологій зв'язку п'ятого покоління (5G).

Про це йдеться в повідомленні Ericsson, передає «Економічна правда»

"Впровадження 5G має величезне значення. Пропускна спроможність бездротових мереж зросте більш ніж у 1000 разів у порівнянні з можливостями нині діючих мереж LTE (4G) і перевищить 10 Гбіт/сек", - заявив віце-президент Ericsson і голова напрямку з розробці рішень в галузі технологій радіодоступу Томас Норен.

Компанії почали співпрацю в галузі 5G ще до підписання протоколу, зокрема, в листопаді 2014 року були успішно проведені спільні випробування агрегації несучих у гетерогенних мережах.

Кількома днями раніше Ericsson оголосила про початок співпраці з найбільшою телекомунікаційною компанією Австралії Telstra у сфері 5G стандартів і технологій. Їх партнерство почнеться в першому кварталі 2015 року з метою запуску комерційних мереж знову-таки приблизно до 2020 року.

Як повідомив цього тижня аналітичний майданчик OVUM, на мобільному конгресі, який проходить у Барселоні цього тижня, гравці ринку впритул підійшли до питання впровадження систем зв'язку 5G, заручившись успішним розгортанням 4G-мереж.

OVUM повідомляє, що, швидше за все, 2020 рік стане роком початку 5G, коли технологія з'явиться на перших телеком-ринках. Найімовірніше, це будуть Японія та Південна Корея. У число перших країн, в яких з'явиться нова технологія зв'язку, може потрапити і Китай.

Зокрема найбільший японський мобільний оператор DoCoMo оголосив про початок технічного співробітництва з China Mobile і KT Corporation, щоб прискорити комерційне впровадження 5G і запустити процес стандартизації. Ця компанія прагне запустити першу 5G мережу в Японії безпосередньо перед початком Олімпійських ігор в Токіо в 2020 році.

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Нагадаємо також, що український телеком-регулятор видав трьом найбільшим 2G (GSM)-операторам ліцензії на зв'язок 3G тільки в кінці лютого цього року. Комерційний старт нових мереж повинен відбутися до кінця року.