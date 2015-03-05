В УЗ заявили, що інформація про відновлення руху поїздів до Криму є неправдивою

Інформація про відновлення залізничного сполучення між материковою Україною і анексованим Росією Кримом не відповідає дійсності.

«Це неправда. Ми на даний момент не плануємо відновлювати залізничне сполучення з Кримом», - повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Раніше низка ЗМІ писали, що провідники потягів, які прямують до кордону з півостровом, а також таксисти і водії автобусів повідомляють кримчанам, що з 15 березня може бути відновлено залізничне сполучення між Кримом і материковою Україною.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з заходами безпеки наприкінці грудня 2014 року «Укрзалізниця» припинила рух поїздів до Криму, обмеживши їхній маршрут до континентальних станцій Новоолексіївка і Херсон.

Слідом за припиненням курсування поїздів до Криму, Міністерство інфраструктури України припинило автомобільні перевезення в напрямку півострова.