Звільнений заступник міністра інфраструктури Кава став радником міністра - джерело

Звільнений урядом 4 березня заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава став його радником з транспорту.

Про це УНІАН повідомило інформоване джерело в Міністерстві інфраструктури.

Співрозмовник агентства уточнив, що Кава став радником міністра Андрія Пивоварського з питань залізничного й автомобільного транспорту.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня Кабмін звільнив за власним бажанням з посади заступника міністра інфраструктури Олександра Каву, який обіймав цю посаду з грудня 2014 року.

До цього Кава був радником голови Київської міської державної адміністрації з транспорту.

Також уряд призначив на посаду заступника міністра інфраструктури Юрія Васькова, який обіймає посаду першого заступника голови Адміністрації морських портів України (АМПУ).

У лютому 2015 року спікер парламенту Володимир Гройсман попросив прем'єр-міністра Арсенія Яценюка дати оцінку діям заступника міністра інфраструктури Кави і розглянути пропозицію фракції Радикальної партії щодо його звільнення з цієї посади.

Зокрема, представник Радикальної партії депутат Андрій Лозовий наголошував, що Кава засуджував Майдан і називав український Донбас Новоросією.

Нині першим заступником міністра інфраструктури є Володимир Шульмейстер, екс-керівник столичної групи компаній «Фокстрот», заступником міністра інфраструктури – керівником апарату Владимир Омелян, який раніше очолював апарат екс-міністра Кабінету міністрів Остапа Семерака, заступником міністра з питань євроінтеграції – Оксана Рейтер.