Звільнений заступник міністра інфраструктури Кава став радником міністра - джерело
4 березня Кабмін звільнив за власним бажанням з посади заступника міністра інфраструктури Олександра Каву, який обіймав цю посаду з грудня 2014 року
Звільнений урядом 4 березня заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава став його радником з транспорту.
Про це УНІАН повідомило інформоване джерело в Міністерстві інфраструктури.
Співрозмовник агентства уточнив, що Кава став радником міністра Андрія Пивоварського з питань залізничного й автомобільного транспорту.
Як повідомляв УНІАН, 4 березня Кабмін звільнив за власним бажанням з посади заступника міністра інфраструктури Олександра Каву, який обіймав цю посаду з грудня 2014 року.
До цього Кава був радником голови Київської міської державної адміністрації з транспорту.
Також уряд призначив на посаду заступника міністра інфраструктури Юрія Васькова, який обіймає посаду першого заступника голови Адміністрації морських портів України (АМПУ).
У лютому 2015 року спікер парламенту Володимир Гройсман попросив прем'єр-міністра Арсенія Яценюка дати оцінку діям заступника міністра інфраструктури Кави і розглянути пропозицію фракції Радикальної партії щодо його звільнення з цієї посади.
Зокрема, представник Радикальної партії депутат Андрій Лозовий наголошував, що Кава засуджував Майдан і називав український Донбас Новоросією.
Нині першим заступником міністра інфраструктури є Володимир Шульмейстер, екс-керівник столичної групи компаній «Фокстрот», заступником міністра інфраструктури – керівником апарату Владимир Омелян, який раніше очолював апарат екс-міністра Кабінету міністрів Остапа Семерака, заступником міністра з питань євроінтеграції – Оксана Рейтер.