В Україні залізничні вантажоперевезення подорожчають на 25%

Міністерство інфраструктури України схвалило пропозицію Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") підвищити тарифи на вантажні перевезення цього року на 25%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський.

«Я вчора підписав (документ про підвищення тарифів - УНІАН) щодо вантажних перевезень. На 25% підвищиться десь за місяць», - сказав Пивоварський.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого "Укрзалізниця" ініціювала підвищення тарифів на вантажоперевезення на 25% в 2015 році у зв'язку з девальвацією національної валюти.

З 1 лютого 2015 року "Укрзалізниця" вже підвищувала тарифи на перевезення всіх груп вантажів на 30%, крім кам'яного вугілля. Тариф на перевезення кам'яного вугілля в лютому зріс на 10%, а з 1 квітня – на 18%.

«Укрзалізниця» в 2015 році також має намір підвищити тарифи на проїзд у пасажирських поїздах на 21%. Підвищення тарифів на проїзд у пасажирських поїздах планується провести з 1 березня на 6%, з 1 квітня – на 7%, з 1 травня – на 6,5% з урахуванням інфляції, тоді як в цілому по року підвищення становитиме 21%.

У серпні і жовтні 2014 року "Укрзалізниця" провела індексацію тарифів на проїзд у пасажирських поїздах внутрішнього сполучення на 10% проти 2013 року у всіх категоріях пасажирських вагонів, окрім СВ і поїздів категорії "Інтерсіті+".