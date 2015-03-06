Страховики обіцяють систему прямих виплат збитків при ДТП в Україні до 2016 року

Система прямого врегулювання страхових випадків за ОСАЦВ запрацює в Україні з 1 лютого 2016 року, про це повідомляється на сайті Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

Згідно з повідомленням, відповідне рішення прийняли члени президії МТСБУ під час засідання 26 лютого 2014.

«При впровадженні прямого врегулювання страховики зможуть вибирати страхову компанію, виходячи з її надійності та якості надання сервісу, оскільки саме ця страхова компанія буде регулювати їхні збитки. Страховики, в свою чергу, будуть зацікавлені якнайшвидше виплатити відшкодування своїм клієнтам, адже затягування виплат втратить якусь фінансову доцільність», - цитуються в повідомленні слова генерального директора бюро Володимира Шевченка.

На думку бюро, дана система повинна вирішити проблему демпінгу, оскільки при прийнятті клієнтом рішення про укладення договору ціна перестане бути єдиним визначальним критерієм.

«Це стане передумовою для переходу на вільне ціноутворення і, як наслідок, приведе до логічного очищення страхового ринку від несумлінних компаній», - наголошується в повідомленні.

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Довідка УНІАН. Принцип прямого врегулювання збитків по ОСАЦВ передбачає право потерпілого звернутися при настанні ДТП до страхової компанії, з якою в нього укладено договір ОСАЦВ. Потерпілий може звернутися за виплатою або в страхову компанію винуватця (як зараз), або в компанію, де він купував поліс ОСАЦВ.

Пряме врегулювання збитків застосовується за умов, якщо в результаті ДТП шкода заподіяна тільки майну, якщо обидва водії-учасники ДТП мають поліс ОСАЦВ.