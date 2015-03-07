Літаки "Малайзійських авіаліній" будуть частіше подавати сигнал про місцезнаходження

Компанія "Малайзійські авіалінії" почала використовувати на деяких своїх літаках систему 10-хвилинної доповіді про основні параметри польоту лайнера, пише ТАСС.

Як розповів у суботу в інтерв'ю інформаційному агентству Bernama керівник компанії Ахмад Джахари Яхая, згідно з передбачуваними вимогами Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), адресно-звітна система авіаційної зв'язку (АКАРС) повинна передавати сигнали кожні 15 хвилин.

За його словами, 10-хвилинний режим передачі даних про місцезнаходження, швидкості, напрямку польоту використовується на аеробусах А380 і А330, а також Boeing 737. Голова авіаперевізника визнав, що на даний крок довелося піти після зникнення Boeing 777, що виконував рейс МН370 з Куала-Лумпура в Пекін.

У ніч на 8 березня минулого року приблизно через годину після вильоту з аеропорту малайзійської столиці диспетчери втратили зв'язок з бортом, пізніше за допомогою систем ППО вдалося встановити, що курс був змінений в західному напрямку, а потім на південь.

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Вважається, що політ лайнера завершився в Індійському океані. Влада Малайзії визнала, що літак зазнав катастрофи, а 227 пасажирів і 12 членів екіпажу, які перебували на його борту, загинули".