Половина мобільних абонентів в Україні до кінця року користуватимуться смартфонами - дослідження

В Україні до кінця 2015 року поширення смартфонів серед абонентів мобільного зв'язку віком від 18 до 50 років досягне 50%, повідомляється в прес-релізі агентства мобільного маркетингу LEAD9 із посиланням на дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Згідно з повідомленням, на сьогодні сенсорними користуються смартфонами 41% українців віком 18-50 років. При цьому серед молодих людей віком 18-30 років ця цифра становить 59%.

«Примітно, що більшість покупців смартфонів (57%) віддають превагу операційній системі Android. Поширення інших систем не перевищує 15% - по стільки мають iPhone і Nokia (iOS і ОС Symbian - УНІАН)», - наголошується в повідомленні.

За даними аналітиків, серед усіх власників смартфонів 72,5% скачують через Інтернет мобільні додатки. Найпопулярнішими є соціальні мережі (82% викачаних додатків), ігри (52%), програми навігації (41%).

Читайте також«Київстар», МТС і life:) офіційно затвердили переможцями конкурсу на 3G-зв'язокКМІС проводив опитування протягом лютого 2015 року по всій Україні, зокрема на територіях Донецької і Луганської областей, контрольованих українською владою, крім території окупованого Росією Криму. Усього було опитано понад 2 тис. респондентів старше 18 років.

Як повідомляв УНІАН, за даними аналітичної компанії GFK Ukraine, у четвертому кварталі 2014 року обсяг українського ринку телекомунікаційного обладнання порівняно з аналогічним періодом 2013 року збільшився на 2,6% - до 3,3 млрд грн. При цьому основною причиною зростання ринку телеком-обладнання стало збільшення продажів смартфонів.