Співробітників, які розповіли про корупцію в Укрзалізниці, не пускають на роботу

Співробітників Південно-Західної залізниці, котрі розповіли про те, як директор дороги Кривопішин будував своєї дочці комплекс відпочинку їх руками і за гроші залізниці, не пускають на роботу.

Про це повідомив журналіст Денис Бігус на своїй сторінці у Facebook.

"Співробітників Південно-Західної залізниці, які розповідали нам про те, як директор дороги Кривопішин будував своєї дочки комплекс відпочинку їх руками і за гроші залізниці - не пускають на роботу. Скріншоти з сюжету з ними - роздрукували і виклали на прохідній. Жінку виселили з відомчого гуртожитку", - написав Бігус.

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Він наголосив: "Це, нагадаю, після того, як Яценюк на Кабміні двинув "речёвку" про корупцію на ПЗЗ. Це після того, як Кривопішина усунули і проводять розслідування. Це після того, як на його місце поставлений типу новий типу в. о.".

При цьому, за словами журналіста, перший заступник гендиректора "Укрзалізниці" Максим Бланк вивісив скан спецдоручення з відновлення співробітниці в гуртожитку. Увечері він обіцяє розповісти про ситуацію.