Кабмін на час розслідування призначив в.о. голів Держфінінспекції та Південно-Західної залізниці

Кабінет міністрів України призначив тимчасово виконувачів обов'язків керівників Державної фінансової інспекції та Південно-Західної залізниці.

Відповідні розпорядження оприлюднено на веб-порталі Кабміну.

Колишніх керівників цих відомств було усунуто з роботи у зв'язку з проведенням службових розслідувань, ініційованих особисто прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком.

За розпорядженням уряду, обов'язки голови Держфінінспекції покладено на Михайла Дибу, який обіймав посаду заступника голови відомства, а обов'язки голови Південно-Західної залізниці – на Володимира Тягульського – директора з інфраструктури Держадміністрації залізничного транспорту.

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Як повідомляв УНІАН, на початку березня Кабінет міністрів України в рамках боротьби з проявами корупції та перевірки роботи органів виконавчої влади ініціював проведення службового розслідування щодо керівництва Державної фінансової інспекції, а також усунення керівництва відомства від виконання своїх обов'язків. Керівництву відомства поставили за вину три пункти - необ'єктивність проведення фінансової перевірки концерну «Антонов», зловживання аудиторів фінансової інспекції під час проведення аудиту держкомпаній і відсутність дієвого контролю за державним майном і державними коштами, який мав здійснюватися Держфінінспекцією.

Також Кабінет міністрів України усунув Олексія Кривопишина від виконання обов'язків начальника Південно-Західної залізниці й ініціював проведення службового розслідування щодо керівництва магістралі.

Також прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив провести глибоке розслідування щодо діяльності керівництва Державної фіскальної служби з тим, щоб за його результатами ухвалити необхідні кадрові рішення по всій вертикалі управління відомством.