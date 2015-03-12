Кабмін призначив нового начальника Одеської залізниці

Кабінет міністрів України призначив новим начальником Одеської залізниці Григорія Бойка, який раніше вже працював на магістралі на різних посадах, а також у 2005 році очолював Південну залізницю.

Відповідне рішення закріплене розпорядженням уряду №176-р, опублікованим на його офіційному сайті.

Іншим розпорядженням №171-р від 25 лютого з посади начальника Одеської залізниці за власним бажанням звільнений Віктор Фрунза.

Бойко в червні-грудні 2005 року очолював Південну залізницю, потім обіймав посаду заступника начальника Одеської залізниці, а також заступника головного інженера підприємства. Із травня 2014 року працював спеціалістом з експлуатації будівель і споруд Одеської магістралі.

Фрунза обіймав посаду начальника Одеської залізниці з травня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський анонсував зміну керівництва Одеської залізниці, не назвавши конкретного кандидата.

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За даними ЗМІ, раніше Пивоварський повідомив, що керівництво однієї з залізниць буде змінено у зв'язку зі створенням проблем для ArcelorMittal Кривий Ріг», але при цьому не повідомив, якої саме дороги.

25 лютого міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус повідомив про зміну керівництва Одеської залізниці, при цьому не назвавши конкретних прізвищ.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця проходить через територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Вінницької областей.

На Одеську залізницю припадає близько 20% вантажообігу і понад 16% пасажирообігу залізниць України.