У Донецьку та Луганську призупинили роботу станцій урядового зв'язку

Кабінет міністрів України ухвалив рішення тимчасово призупинити роботу станцій урядового зв'язку, розміщених у Донецьку та Луганську.

Про це повідомляється в розпорядженні уряду №206-р від 11 березня 2015 року.

«Погодитися з пропозицією Адміністрації державної служби спеціального зв'язку і захисту інформації України (Держспецзв'язку – УНІАН) про тимчасове призупинення функціонування станцій урядового зв'язку, розташованих за адресами: м. Донецьк, вул. Щорса, 62 і м. Луганськ, вул. Радянська, 79», - йдеться в документі.

Як зазначили в прес-службі Держспецзв'язку, ця постанова є юридичною формальністю, оскільки технічно станції в Донецьку та Луганську були виведені з системи урядового зв'язку майже рік тому. При цьому наприкінці 2014 року було завершено оформлення нових юридичних осіб для управлінь Держспецзв'язку в Донецькій та Луганській областях.

«Фактично це юридичне оформлення статус-кво», - зазначили в прес-службі.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. При безпосередній участі російських спецслужб і підтримці російської армії на Донбасі було створено так звані Донецьку і Луганську «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння й направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.