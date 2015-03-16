Яценюк доручив терміново засипати в ями на дорогах мільярд гривень

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Державному агентству автомобільних доріг України («Укравтодору») терміново використати виділений з бюджету 1 млрд грн на ремонт доріг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання урядової Комісії з надзвичайних ситуацій.

«Щонайменше мільярд, який виділено «Укравтодору», потрібно використати зараз на ремонт доріг. Він (мільярд - УНІАН) має бути негайно використаний. І я прошу міністра (інфраструктури Андрія Пивоварського - УНІАН) взяти це питання на особистий контроль», - сказав Яценюк.

Яценюк сказав, що мільярд гривень необхідно витратити на те, щоб довести якість доріг до безпечного рівня.

«Міністерству фінансів я даю доручення прискорити перерахування коштів. Кошти є. А вас (міністра інфраструктури - УНІАН) прошу негайно дати вказівку щодо використання коштів і особливо прошу налагодити питання контролю за використанням коштів, тому що ви знаєте, що у нас 10 ям залатали на 100 ям списали. Тут нічого не змінилося, а повинно було змінитися», - наголосив очільник уряду.

Раніше голова уряду доручив негайно вжити необхідних заходів для підвищення рівня безпеки на дорогах, серед яких повинна бути й реконструкція українських доріг.

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Як повідомляв УНІАН, загальну суму бюджетного фінансування «Укравтодору» на 2015 рік встановлено на рівні 20,826 млрд грн. Зокрема, на розвиток і утримання доріг у держбюджеті передбачено 3,405 млрд грн, тоді як 17,41 млрд грн буде направлено на виконання боргових зобов'язань з запозичень, залучених державою або під державні гарантії, на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування.

У грудні 2014 року віце-прем'єр-міністр України Валерій Вощевський заявив, що в умовах бюджетного дефіциту в 2015 році фінансування будівництва нових об'єктів інфраструктури не здійснюватиметься.

За словами начальника Управління експлуатаційного утримання автомобільних доріг і безпеки руху Олега Федоренка, мінімальна потреба дорожньої галузі на рік становить 35-40 млрд грн.

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Згідно з держбюджетом України в 2014 році на фінансування «Укравтодору» було виділено 14,415 млрд грн, а на розвиток і утримання доріг – 3,248 млрд грн.