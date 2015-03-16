В Україні смертність на дорогах зросла на 22% - будуть терміново підвищувати безпеку
Яценюк доручив негайно вжити необхідних заходів для підвищення безпеки на дорогах
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк назвав неприпустимою ситуацію з безпекою на дорогах в Україні і закликав керівництво Міністерства внутрішніх справ і Міністерства інфраструктури невідкладно вжити необхідних заходів для підвищення рівня безпеки на дорогах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання урядової Комісії з надзвичайних ситуацій.
«Я подивився статистику – на 22% в 2014 році підвищилась смертність на дорогах. Це неприпустимо», - сказав Яценюк.
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Він також закликав зробити все необхідне для того, аби в Україні не повторювались трагедії, подібні до тієї, що сталася сьогодні в Полтавській області.
«Сьогодні сталася страшна трагедія на трасі в Полтавській області. Сім осіб загинули, дев‘ятьох тяжко поранено в результаті ДТП – зіткнення вантажівки з пасажирським автобусом. Обидва транспортні засоби не мали відповідної техдокументації і були переобладнані без відповідних дозволів», - сказав Яценюк.