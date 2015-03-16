Яценюк хоче залучити німецьких фахівців для контролю якості українських доріг

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні Урядової комісії з надзвичайних ситуацій прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

«Щодо якості доріг. У нас настав час, щоб ви (міністр інфраструктури Андрій Пивоварський - УНІАН) найняли німецьку фірму, і німці тут будуть кращими, щоб вони почали здійснювати вибірковий контроль і технічний нагляд за проведеними роботами «Укравтодору», облавтодорів з ремонту і реконструкції доріг», - сказав Яценюк.

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Він відзначив, що іноземні фахівці зможуть об'єктивно оцінити, наскільки якісно виконуються роботи і витрачаються кошти. «Ми відразу побачимо – наскільки це (ремонт і будівництво доріг - УНІАН) якісно робиться, чи списують гроші, чи їх правильно використовують. І вони (запрошені фахівці - УНІАН) нам підкажуть, яким чином краще облаштувати дорожнє полотно і ефективніше використовувати кошти», - сказав прем'єр, відзначивши, що уряд готовий ухвалити відповідне рішення.

За словами глави уряду, Україні на даному етапі дешевше профінансувати зовнішніх оцінювачів, ніж вкладати мільярдні асигнування в безконтрольний процес. «Нам дешевше з бюджету профінансувати діяльність цієї (запрошеної - УНІАН) компанії, яка здійснюватиме вибірковий нагляд, ніж платити мільярди - і ми не бачимо, куди вони діваються, а одержуємо ситуації, як зокрема сьогодні в Полтаві, - сказав він. - Давайте проведемо експеримент. Вони нам напишуть цікаві звіти про якість українських доріг».

Раніше Яценюк доручив Державному агентству автомобільних доріг України («Укравтодору») терміново використати виділений з бюджету 1 млрд грн на ремонт доріг. Таке доручення він дав у рамках активізації роботи з підвищення якості українських доріг, безпеки руху і недопущення великих дорожньо-транспортних подій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 березня, близько 7-ї ранку в Полтавській області сталася велика дорожньо-транспортна подія. В результаті зіткнення маршрутки і вантажівки загинули 7 чоловік, 9 госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. Як з'ясувалося, обидва транспортні засоби не мали необхідних дозвільних документів і не могли використовуватися як для перевезення вантажів, так і для перевезення пасажирів.