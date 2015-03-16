Кабмін готовий надавати держгарантії під кредити на будівництво доріг

Кабінет міністрів України готовий надавати «Укравтодору» та іншим компаніям державні гарантії під кредити, які можуть бути залучені на будівництво доріг в Україні, повідомив у ході засідання Урядової комісії з надзвичайних ситуацій прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Ми готові видавати держгарантії, щоб будувати нові якісні дороги, - сказав він. - Після отримання програми МВФ для нас відкрилося фінансування – від ЄБРР і Європейського інвестбанку. Починайте переговори щодо збільшення фінансування безпосередньо на будівництво доріг».

При цьому Яценюк підкреслив, що в процесі будівництва український продукт повинен бути максимально використаний. «Ми повинні збільшити відсоток локалізації: наші працівники, наш гравій, наш асфальт, все має бути нашим», - сказав прем'єр.

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Раніше Яценюк доручив Державному агентству автомобільних доріг України («Укравтодору») терміново використати виділений з бюджету 1 млрд грн на ремонт доріг.

Таке доручення він дав урамках активізації роботи з підвищення якості українських доріг, безпеки руху і недопущення великих дорожньо-транспортних пригод.