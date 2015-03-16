Яценюк вимагає від перевізників переобладнати мікроавтобуси за євростандартами

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вимагає від перевізників переобладнати мікроавтобуси для перевезення пасажирів відповідно до європейських стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив сьогодні під час засідання Державної комісії з надзвичайних ситуацій .

"Вони повинні відповідати європейським стандартам. І відповідне переобладнання таких автобусів можливе лише в тому випадку, якщо воно відповідає стандартам безпеки людини", - наголосив глава уряду.

Він також доручив Державному агентству автомобільних доріг України («Укравтодор») терміново розпочати ремонт доріг.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією міністра інфраструктури України Андрій Пивоварського, обов'язкове ліцензування пасажирських і вантажних перевізників набуде чинності 1 січня 2017 року.