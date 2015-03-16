Автоперевізників зобов'яжуть проходити обов'язкове ліцензування з 2017 року

Обов'язкове ліцензування пасажирських і вантажних перевізників набуде чинності 1 січня 2017 року, повідомив під час засідання Урядової комісії з надзвичайних ситуацій міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський.

"З 1 січня 2017 набуде чинності обов'язкове ліцензування пасажирських і вантажних перевізників. На сьогодні такого ліцензування немає", - повідомив міністр.

При цьому Пивоварський відзначив, що перевізники, чий транспорт не відповідатиме технічним нормам, не будуть ліцензовані та не зможуть здійснювати перевезення територією України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 березня на засіданні Урядової комісії з надзвичайних ситуацій прем'єр-міністр Арсеній Яценюк анонсував ряд рішень щодо підвищення рівня безпеки на автодорогах країни, зокрема, висловив готовність залучити німецьких фахівців для вибіркового контролю якості українських доріг і нагляду за їх ремонтом.

16 березня, близько 7-ї ранку в Полтавській області сталася велика дорожньо-транспортна подія. В результаті зіткнення маршрутки і вантажівки загинули 7 осіб, 9 госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. Як з'ясувалося, обидва транспортні засоби не мали необхідних дозвільних документів і не могли використовуватися як для перевезення вантажів, так і для перевезення пасажирів.

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) в 2013 році скоротила кількість оформлених і виданих ліцензій на надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом порівняно з 2012 роком на 16,9% - до 6909.

В даний час Укртрансінспекція перебуває в стані ліквідації та має бути об'єднана з Державною інспекцією з безпеки на морському і річковому транспорті (Укрморречінспекція) в єдину Держслужбу за безпеки на транспорті.

Станом на 1 липня 2014 року, за даними Укртрансінспекції, на ринку автотранспортних перевезень діяло 37 136 суб'єктів господарювання, які мали право на надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів і багажу автомобільним транспортом (ліцензіати), при цьому вони мали 128 927 ліцензійних транспортних засобів.