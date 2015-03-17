Продажі автомобілів у Євросоюзі зростають уже півтора року

Продажі нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу (без урахування Мальти) у січні-лютому 2015 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 7% - до 1,923 млн одиниць, повідомляється у звіті Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA).

Як наголошується в повідомленні, зростання продажів авто триває 18 місяць поспіль.

Із урахуванням авторинків Ісландії, Норвегії та Швейцарії в перші два місяці поточного року рівень продажів зріс на 6,6% - до 1,986 млн одиниць.

Згідно з опублікованими даними, в лютому 2015 року порівняно з тим же місяцем 2014 року продажі авто в Євросоюзі збільшилися на 7,3% - до 924,44 тис. одиниць.

У лютому всі найбільші авторинки Євросоюзу продемонстрували стабільне зростання. Приріст авторинку Іспанії становив 26,1%, Італії - 13,2%, Великобританії - 12%. Німеччина, яка збільшила продажі в лютому на 6,6% - до 223,25 тис., залишається лідером європейського авторинку, а на другому місці - Франція, зі зростанням у 4,5% - до 147,584 тис. авто.

Разом із тим зазначається істотне зниження обсягів збуту в Австрії на 25,2%, Польщі - на 12,9% та Естонії - на 12,6%.

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Лідером європейського авторинку залишається концерн Volkswagen. Ринкова частка компанії в лютому становила 25,3%, а продажі порівняно з лютим 2014 року зросли на 11,1% - до 233,527 тис. автомобілів.

Головний конкурент Volkswagen, власник брендів Peugeot і Citroen автомобільний концерн PSA Group, у лютому порівняно з торішнім показником збільшив обсяг продажів на 1,1% - до 105,611 тис. одиниць, а частка компанії порівняно з лютим 2014 року скоротилася з 12,1% до 11,4%.

Компанія Renault, що посідає третє місце на європейському авторинку, збільшила продажі в лютому на 9,9% - до 95,273 тис. авто, частка компанії на ринку становила 10,3%.

Як повідомляв УНІАН, продажі нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу в 2014 році порівняно з 2013 роком збільшилися на 5,7% - до 12,55 млн одиниць.

Довідка УНІАН. ACEA - Асоціація європейських виробників автомобілів, створена як їх лобістська організація.