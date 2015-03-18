У Кабміні хочуть забезпечити збереження номеру телефону після зміни мобільного оператора

Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус у ході засідання Кабміну, представляючи затверджений урядовим комітетом план з дерегулювання до 2017 року зі 170 ініціатив.

"У всіх країнах, як ви знаєте, якщо ти користуєшся мобільним оператором, а потім змінюєш оператора, телефонний номер зберігається. У нас нині такої можливості немає, але ми тут передбачаємо так звану mobile number portability (портативність номера телефону - УНІАН). Будеш переходити від одного оператора до іншого і зберігатимеш свій телефонний номер", - сказав Абромавічус.

Також міністр зазначив, що уряд планує спростити мобільним операторам доступ до частот і технічних стандартів для оперативного впровадження зв'язку четвертого покоління (4G).

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«Звісно, операторам це (збереження номера - УНІАН) не дуже подобається, але зате ми їм теж щось пропонуємо взамін. Це забезпечення технологічної нейтральності як передумови для впровадження вже не 3G, а 4G», - сказав голова Мінекономрозвитку.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого Нацкомісія з регулювання зв'язку провела торги «з голосу» і з тендеру на отримання ліцензій на 3G-зв'язок. За результатами торгів оператор «Астеліт» став переможцем конкурсу на 3G-зв'язок за першим лотом, збільшивши стартову вартість ліцензії із 2,708 млрд грн до 3,355 млрд грн. Другий лот дістався оператору «МТС Україна» за 2,715 млрд грн, а третій - «Київстару» за 2,7 млрд грн.

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Оператори повинні будуть упродовж 18 місяців після проведення конкурсу запустити мережу третього покоління на території всіх обласних центрів України, а упродовж 6 років - на території всіх районних центрів і всіх населених пунктів із населенням понад 10 тисяч осіб. Водночас, оператори зазначають, що перші мережі 3G почнуть з'являтися в Україні з осені 2015 року.

Раніше мобільні оператори обіцяли запустити перші власні мережі третього покоління не пізніше ніж через 6 місяців після отримання ліцензії, однак не бралися прогнозувати можливу вартість 3G-зв'язку в Україні. Причому низка експертів ринку телекомунікацій зазначала, що ціна на послуги третього покоління зв'язку становитиме близько 100-150 грн на місяць.