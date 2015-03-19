Україна оцінює збитки від закриття портів в окупованому Криму і руйнування порту в Маріуполі

Кабінет міністрів у даний час оцінює шкоду, завдану Україні через закриття портів у анексованому Росією Криму і руйнуванням Маріупольського морського порту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Одесі повідомив голова державного підприємства «Адміністрація морських портів України» Андрій Амелін.

За його словами, 2014 рік став для галузі дуже складним. «Ми тимчасово закрили 5 портів у Криму. У нас є певні складнощі щодо інфраструктури на сході України. Це стосується, зокрема, Маріупольського порту, де пошкоджена залізнична інфраструктура, у зв'язку з чим ми в оперативному порядку змінювали логістичні схеми постачання вантажів – через Бердянський порт, через порти Миколаївської акваторії, Южного і Одеси», - сказав Амелін.

Читайте такожНа залізничному шляху до Маріуполя посилюють охоронуВін зазначив, що фінансові втрати, викликані вищеназваними подіями, зараз назвати неможливо. За його словами, ця робота «ведеться на рівні уряду, всі галузі формують ці цифри».