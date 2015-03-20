Керівництво Південно-Західної залізниці звільнили

Виконуючий обов'язки генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") Максим Бланк звільнив керівний склад Південно-Західної залізниці (ПЗЗ).

Відповідні накази за підписом Бланка від 19 березня опубліковано на сайті Південно-Західної залізниці.

Зокрема, Бланк звільнив першого заступника начальника Південно-Західної залізниці Івана Федорка, головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту апарату з безпеки руху поїздів і автотранспорту підприємства Віктора Дзюника, головного інженера - першого заступника голови ПЗЗ Володимира Осовика, заступника начальника магістралі по рухомому складу та матеріально-технічному постачанню Івана Антонюка, директора ПЗЗ з фінансових та економічних питань Сергія Горілея, начальника фінансово-економічної служби залізниці Ірину Василюк, а також директора підприємства з будівництва Олександра Погребного.

У свою чергу, в прес-службі Південно-Західної залізниці наголошують, що подібні кадрові рішення є незаконними, оскільки відповідно до закону України про залізничний транспорті, призначення та звільнення керівників залізниць здійснюється рішеннями Кабінету міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту.

«Ці накази є злочинними, такими, що прямо суперечать законам України і створюють реальну загрозу національній безпеці України... З цього моменту вважаємо, що накази і розпорядження «Укрзалізниці» не підлягають виконанню, як такі, що видаються злочинцем стосовно якого порушено й розслідуються кримінальні справи про зловживання владою і службовим становищем», - повідомили в прес-службі.

У прес-службі також нагадали, що повноваження виконуючого обов'язки начальника залізниці Федорка були підтверджені рішенням суду, тоді як розпорядження Кабміну про тимчасове покладення виконання обов'язків керівника Південно-Західної залізниці на Володимира Тягульского зупинено.

4 березня Кабінет міністрів відсторонив Олексія Кривопішина від виконання обов'язків начальника Південно-Західної залізниці й ініціював проведення службового розслідування стосовно керівництва магістралі.

Прем'єр прокоментував це рішення тим, що, за даними ЗМІ, керівник магістралі за державні кошти побудував спортивно-розважальний комплекс «Olimpic village».

Зокрема, в сюжеті однієї з телепрограм йшлося, що керівник Південно-Західної залізниці Кривопішин, який очолював магістраль із 2002 року, побудував за державні кошти силами залізничників приватний спортивно-розважальний комплекс «Olimpic village» на території, яка призначалася для відпочинку працівників залізниці.

Незабаром виконуючий обов'язки голови "Укрзалізниці" Бланк заявив про спроби невідомих людей перешкодити Володимиру Тягульскому у виконанні обов'язків начальника Південно-Західної залізниці, якого 11 березня Кабінет міністрів призначив в. о. керівника магістралі на період проведення службового розслідування стосовно керівництва підприємства.

Крім того, він повідомив про тиск на співробітників Південно-Західної залізниці, які фігурували у відповідних сюжетах ЗМІ. Прес-служба Південно-Західної залізниці спростувала ці заяви.

16 березня Бланк розмістив на своїй сторінці в мережі Facebook відеосюжет про свій візит в адміністративний центр Південно-Західної залізниці, де йдеться про те, що невідомих людей, які постійно перебувають у приміщенні держпідприємства і блокують його роботу, курирував начальник адміністративної служби Південно-Західної магістралі Олексій Коновал, який попросив Бланка і супроводжуючих його осіб залишити приміщення підприємства.

У зв'язку з цим «Укрзалізниця» звернулася в Генеральну прокуратуру і Міністерство внутрішніх справ із проханням відреагувати на цю ситуацію й притягти винних до відповідальності.

17 березня джерело УНІАН повідомило про те, що Кривопішин має намір у цей день оскаржити в Київському окружному адміністративному суді своє відсторонення і в результаті ввечері того ж дня стало відомо, що суд зупинив дію рішення Кабміну про призначення в. о. начальника Південно-Західної залізниці Володимира Тягульского.