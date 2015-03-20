Південно-Західна залізниця відмовилась підкорятися "Укрзалізниці" і звільняти керівництво

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на офіційному сайті ПЗЗ.

"Враховуючи той факт, що злочинним керівництвом "Укрзалізниці" видаються незаконні накази, з даного часу трудовим колективом Південно-Західної залізниці не приймаються до виконання накази та розпорядження УЗ", - йдеться в заяві.

Як зазначається, призначення і звільнення керівників територіальних меж залізниць здійснюються рішеннями Кабінету Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту.

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"Одномоментне звільнення керівного складу залізниці призводить до зупинення діяльності Південно-Західною залізницею, оскільки до компетенції звільнених осіб належить виключне право прийняття наказів та розпоряджень, що забезпечують безперебійне функціонування залізниці", - пояснюють рішення колективу в ПЗЗ.

В заяві наголошується, що згідно з статтею 60 Конституції "ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази".

Як повідомляв УНІАН, виконуючий обов'язки генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") Бланк звільнив керівний склад Південно-Західної залізниці (ПЗЗ).