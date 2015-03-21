Чергова міжнародна авіакомпанія припиняє польоти до Росії

Про це йдеться в прес-релізі компанії, пише «Лента.ру».

Аж до цієї дати Cathay Pacific здійснюватимуть три рейси на тиждень з Гонконгу до Москви і назад за розкладом.

Усім пасажирам, які забронювали квитки на рейси з вильотом після 1 червня, будуть запропоновані альтернативні варіанти перельотів.

«Призупинення рейсів Cathay Pacific в/з Москви зумовлено комерційними причинами: висока операційна вартість і скорочення потоку пасажирів на рейсах між Москвою і Гонконгом значно вплинули на прибутковість маршруту», - йдеться в заяві перевізника.

Авіакомпанія Cathay Pacific є флагманським перевізником Гонконгу, здійснюючи польоти за 114 напрямами. У рейтингу дослідницької компанії Skytrax за підсумками минулого року, згідно з опитуванням пасажирів, Cathay Pacific названа найкращою авіакомпанією світу.

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Cathay Pacific - не перша авіакомпанія, яка вирішила припинити польоти до Росії через падіння пасажиропотоку в результаті кризи і девальвації рубля. У лютому Thai Airways оголосила про припинення польотної програми за маршрутом Бангкок - Москва з 29 березня 2015 року. Також раніше про припинення польотів до Москви з Відня заявила авіакомпанія NIKI, а Aigle Azur скасувала рейси з Парижа до Москви.