Керівник "Укрзалізниці" не виключив ймовірність силового повернення контролю над ПЗЗ

Про це він написав у Facebook.

"Найближчим часом держава поверне контроль над збуреною ПЗЗ, навіть якщо доведеться застосовувати силовий варіант. Ніхто не стане терпіти в столиці проявів сепаратизму - дорога не підпорядковується наказам Держадміністрації залізничного транспорту, ні вказівкам міністерства, ні рішенням Кабміну", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня Кабмін усунув Олексія Кривопішина від виконання обов'язків начальника Південно-Західної залізниці та ініціював проведення службового розслідування стосовно керівництва магістралі.

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19 березня виконуючий обов'язки генерального директора "Укрзалізниці" Максим Бланк звільнив керівний склад Південно-Західної залізниці.

У відповідь на це прес-служба Південно-західної залізниці заявила, що колектив залізниці не має наміру виконувати накази "Укрзалізниці", оскільки вважає подібні кадрові рішення незаконними.