Керченська переправа тимчасово припиняє роботу: в черзі стоять 2 тисячі авто

У нелегітимній Єдиній транспортній дирекції окупованого Росією Криму попереджають, що протягом вівторка, 24 березня, через реконструкцію гідротехнічних споруд порту «Крим» робота Керченської переправи може бути тимчасово припинена, передають "Новини Криму".

Крім того, на Керченській поромній переправі перестали курсувати два пороми великої місткості: пором «Іонас» готується до відправки в Грецію у зв'язку із закінченням контракту, а пором «Олімпіада» пішов на техогляд для подальшого ремонту.

Читайте такожКрим тверезіє від "русского мира" в безгрошів'ї та під пильним наглядом спецслужбСтаном на 9:00 вівторка, 24 березня, в черзі на Керченській поромній переправі в окупованому Росією Криму стояли понад 2 тисячі вантажних і легкових автомобілів.