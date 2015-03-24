Цифрове телебачення відключати не будуть - провайдер сплатив частину боргу

«У зв'язку з оплатою частини боргу процедуру припинення надання послуг ТОВ «Зеонбуд» було скасовано. Послуги надаються в повному обсязі», - йдеться в повідомленні.

При цьому в прес-службі КРРТ змогли назвати суму, яка була погашена компанією, і залишкову заборгованість «Зеонбуду».

«Ми сподіваємося, що часткове погашення боргу ТОВ «Зеонбуд» не є екстреним заходом, вжитим для тимчасового залагодження ситуації», - зазначили в КРРТ.

Водночас у держпідприємстві закликали телерадіокомпанії, які мають заборгованість, слатити рахунки за послуги КРРТ для нормального функціонування підприємства.

«Це в свою чергу забезпечить стабільність наших розрахунків з енергетиками, що унеможливить відключення від електропостачання теле- і радіопередавальних центрів», - повідомили в КРРТ.

Як повідомляв УНІАН, раніше Концерн РРТ повідомив про припинення з 9.00 24 березня надання послуг з обслуговування передавачів провайдера цифрового телебачення «Зеонбуд» у зв'язку з порушенням умов договору з держпідприємством у частині розрахунків за надані послуги.

Наприкінці січня поточного року Антимонопольний комітет України порушив справу проти оператора цифрової ефірної телевізійної мережі «Зеонбуд» щодо зловживання монопольним становищем на ринку телекомунікаційних послуг з розповсюдження телепрограм у цифровому форматі. Тоді ж міністр інформаційної політики України Юрій Стець заявив, що домагатиметься націоналізації «Зеонбуду».

Торік Комітет Верховної Ради з питань свободи слова та інформації виступив з ініціативою провести повну перевірку діяльності провайдера «Зеонбуд». Депутати також пропонували перевірити законність видачі компанії ліцензій цифрового телебачення і провести перевірку зони покриття території України. Пізніше голова парламентського комітету Микола Томенко заявив, що власниками «Зеонбуду» є Олександр Янукович, Дмитро Фірташ і Рінат Ахметов. Однак компанія спростувала цю інформацію.