Експерти вважають необхідним створення Нацкомісії з регулювання залізничних тарифів

Пропозицію підтримали представники різних галузей промисловості на круглому столі в Києві.

Як повідомлялося раніше, тарифи на вантажні залізничні перевезення в Україні планують знову підвищити до травня поточного року. Якщо це станеться, то підвищення стане третім за рік: вантажні тарифи вже індексувалися на 12,5% в червні минулого року, а на початку поточного року зросли ще на 30%.

Пропозицію підтримав також директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк: «Укрзалізниця є монополістом на ринку вантажних залізничних перевезень. Потрібен такий орган, який з одного боку буде контролювати тарифи, з іншого боку - інвестиційні витрати. Такі органи працюють за кордоном. Це буде орган, який працюватиме на етапі формування тарифів, а не постфактум».

Президент Асоціації «Укравідтранс» Наталія Петриченко додала, що в першу чергу обов'язково повинен бути створений незалежний регулятор. «Абсолютно неправильно, коли монополіст встановлює тарифи, і його ж державні вагонні компанії і платять тарифи, - повідомила Наталія Петриченко. - Я пропоную створити міжвідомчу робочу групу. Всі асоціації, об'єднання, які представляють різні галузі промисловості, повинні об'єднатися. Я готова на базі нашої асоціації створити платформу, де ми будемо збиратися і готувати рішення від всього бізнесу і всіх галузей економіки країни».