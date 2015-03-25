У Києві вночі підпалили автомобіль в. о. голови «Укрзалізниці» Бланка

Автомобіль виконуючого обов'язки голови Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниці") Максима Бланка минулої ночі в одному зі спальних районів столиці підпалили невідомі, в даний час міліція з'ясовує причини загоряння транспортного засобу.

Про це повідомив сам Бланк на своїй сторінці у мережі Facebook, і на підтвердження опублікував фото згорілої машини.

«Ось так з сьогоднішньої ночі виглядає мій BМW. Підпал. Тільки мене це не зупинить», - написав Бланк.

Вот так с сегодняшней ночи выглядит мой БМВ. Подпал.Только хрен меня это остановит. Posted by Максим Бланк on 24 Март 2015 г.

У коментарі УНІАН керівник «Укрзалізниці» повідомив, що інцидент стався вночі, близько 2:30, під його будинком на проспекті Героїв Сталінграда в Оболонському районі Києва.

Бланк уточнив, що автомобіль марки BМW 525 седан 2004 року випуску належить йому вже 10 років, проте після даного випадку авто ремонту не підлягає.

«Машина, фактично, особисто моя вже 10 років. Оформлена на одну з компаній, де я співзасновник», - сказав він.

На запитання УНІАН, чи лунали якісь погрози на його адресу за останній час, Бланк повідомив, що факти погроз життю є і за ними порушені кримінальні справи.

«Завжди залишаю її (машину - УНІАН) під будинком на Героїв Сталінграда. До цього були смс з погрозами від невідомих, з вимогою зупинитися. За фактом погроз життю порушено кримінальну справу. Вже пару тижнів як», - підкреслив він.

У прес-службі ГУ МВС України в Києві повідомили про відсутність постраждалих під час нічного підпалу автомобіля BMW в Оболонському районі столиці.

За інформацією міліції, у ніч на середу близько 2-ї години в чергову частину Оболонського РУ ГУМВС надійшло повідомлення про загоряння автомобіля біля одного з будинків на проспекті Героїв Сталінграда.

Згідно з повідомленням, на місці події до правоохоронців звернувся власник транспортного засобу, 41-річний місцевий житель. За словами потерпілого, автомобіль він залишив о 22:00 біля будинку стоянці, що не охороняється. Близько 2:00 чоловік почув, що спрацювала автосигналізація і, вийшовши на вулицю, побачив, як горить автомобіль.

«Вогнем пошкоджена передня частина автомобіля ... Міліція проводить перевірку і з'ясовуються причини займання автомобіля, після чого буде прийнято відповідне процесуальне рішення», - повідомляє прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, відкритий конфлікт між Південно-Західною залізницею і "Укрзалізницею" розпочався після того, як прем'єр-міністр Арсеній Яценюк 4 березня відсторонив Олексія Кривопішина від виконання обов'язків начальника Південно-Західної залізниці та ініціював проведення службового розслідування стосовно керівництва магістралі.

Таке рішення було прийнято Кабміном після того, як на телебаченні вийшов сюжет про те, що Кривопішин за кошти держави побудував спортивно-розважальний комплекс Olimpic village.

Згодом виконуючий обов'язки голови "Укрзалізниці" Бланк заявив про спроби невідомих людей у камуфляжі перешкоджати Володимиру Тягульському у виконанні обов'язків начальника Південно-Західної залізниці, якого 11 березня Кабінет міністрів призначив в.о. керівника магістралі на період перевірки.

«Укрзалізниця» зазначила, що невідомих у камуфляжі провели до будівлі помічники Кривопішина, а координував їх дії безпосередньо начальник адміністративної служби підприємства Олексій Коновал.

У цьому зв'язку «Укрзалізниця» звернулася до Генеральної прокуратури та Міністерства внутрішніх справ з проханням відреагувати на дану ситуацію і притягти винних до відповідальності.

Крім того, Бланк повідомив про тиск на співробітників ПЗЗ, які фігурували у відповідних сюжетах ЗМІ. Прес-служба Південно-Західної залізниці ці заяви спростувала.

17 березня джерело УНІАН повідомило про те, що Кривопішин має намір в цей день оскаржити в Київському окружному адміністративному суді своє усунення, а ввечері того самого дня стало відомо, що суд призупинив дію рішення Кабміну про призначення в.о. начальника ПЗЗ Володимира Тягульського.

19 березня виконуючий обов'язки гендиректора "Укрзалізниці" Бланк звільнив керівний склад Південно-Західної залізниці.

У відповідь на це прес-служба ПЗЗ заявила, що колектив залізниці не має наміру виконувати накази "Укрзалізниці", оскільки вважає подібні кадрові рішення незаконними.

Читайте такожКерівник "Укрзалізниці" не виключив ймовірність силового повернення контролю над ПЗЗ

23 березня Шевченківський районний суд Києва скасував звільнення керівного складу Південно-Західної залізниці, рішення якого "Укрзалізниця" має намір оскаржити в апеляційному суді.