Кабмін звільнив голову Південно-Західної залізниці Кривопішина

Кабінет міністрів України своїм рішенням звільнив з посади голову Південно-Західної залізниці Олексія Кривопішина, повідомив журналістам міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Інформую вас, що Кривопішина звільнено з посади зараз за рішенням уряду», - сказав Аваков.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк 4 березня відсторонив Олексія Кривопішина від виконання обов'язків начальника Південно-Західної залізниці та ініціював проведення службового розслідування стосовно керівництва магістралі.

Таке рішення було прийнято Кабміном після того, як на телебаченні вийшов сюжет про те, що Кривопішин за кошти держави побудував спортивно-розважальний комплекс Olimpic village.

Згодом виконуючий обов'язки голови "Укрзалізниці" Бланк заявив про спроби невідомих людей у камуфляжі перешкоджати Володимиру Тягульському у виконанні обов'язків начальника Південно-Західної залізниці, якого 11 березня Кабінет міністрів призначив в.о. керівника магістралі на період перевірки.

«Укрзалізниця» зазначила, що невідомих у камуфляжі провели до будівлі помічники Кривопішина, а координував їх дії безпосередньо начальник адміністративної служби підприємства Олексій Коновал.

У цьому зв'язку «Укрзалізниця» звернулася до Генеральної прокуратури та Міністерства внутрішніх справ з проханням відреагувати на дану ситуацію і притягти винних до відповідальності.

Крім того, Бланк повідомив про тиск на співробітників ПЗЗ, які фігурували у відповідних сюжетах ЗМІ. Прес-служба Південно-Західної залізниці ці заяви спростувала.

17 березня джерело УНІАН повідомило про те, що Кривопішин має намір в цей день оскаржити в Київському окружному адміністративному суді своє усунення, а ввечері того самого дня стало відомо, що суд призупинив дію рішення Кабміну про призначення в.о. начальника ПЗЗ Володимира Тягульського.

19 березня виконуючий обов'язки гендиректора "Укрзалізниці" Бланк звільнив керівний склад Південно-Західної залізниці.

У відповідь на це прес-служба ПЗЗ заявила, що колектив залізниці не має наміру виконувати накази "Укрзалізниці", оскільки вважає подібні кадрові рішення незаконними.

23 березня Шевченківський районний суд Києва скасував звільнення керівного складу Південно-Західної залізниці, рішення якого "Укрзалізниця" має намір оскаржити в апеляційному суді.