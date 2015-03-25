Представники бізнесу просять уряд втрутитися в тарифну політику "Укрзалізниці"

Даний документ підготовлений після обговорення під час круглого столу, в якому взяли участь керівники Федерації залізничників України, Федерації металургів України, Федерації роботодавців вугільної промисловості, Союзу хіміків України, асоціацій "Укрведтранс", "Укрцемент", "Укрстальконструкція", виробників феросплавів, ММК ім. Ілліча, "Нібулон", експерти Центру транспортних стратегій.

Зокрема, вантажовідправники країни констатують той факт, що 5 березня 2015 року Міністерство інфраструктури оприлюднило проект наказу, який передбачає чергове, третє за останні дев'ять місяців, підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення на 25%. У документі підкреслено, що з липня 2014 року такі тарифи вже були підвищені на 12,5%. А з лютого поточного року - ще на 30%. Незважаючи на глибоку кризу вітчизняної економіки, відзначають автори звернення до Президента і уряду, загальне зростання вартості вантажних перевезень становитиме 82,9%, що значно перевищує всі песимістичні прогнози Кабміну, щодо рівня цін промислових виробників країни на кінець 2015 року.

Учасники круглого столу "Тарифна політика "Укрзалізниці" у своєму зверненні констатували той факт, що Мінінфраструктури "тільки імітує визначене чинним законодавством публічне обговорення проектів регуляторних актів. Жодної реальної можливості вплинути на рішення очевидного монополіста та профільного міністерства зацікавлені вантажовідправники не мають".

Виходячи із ситуації, автори відкритого листа звернулися до Президента України Петра Порошенка, прем'єр-міністру Арсенія Яценюка, керівників міністерств і відомств з проханням втрутитися у сферу тарифоутворення на залізничні вантажні перевезення, не допустити прийняття опублікованого проекту наказу Мінінфраструктури, а також доручити прискорити виконання завдань, викладених у коаліційній угоді та Програмі діяльності уряду, які стосуються ліквідації практики перехресного субсидування та впровадження незалежного регулятора тарифоутворення в галузі залізничних перевезень.

Як повідомлялося раніше, урядові чиновники масово проігнорували запрошення на участь у круглому столі з представниками бізнесу "Тарифна політика "Укрзалізниці", який пройшов учора в Національній академії наук України. Про це повідомила співорганізатор круглого столу Руслана Приходько.