Кабмін призначив тимчасового голову Південно-Західної залізниці

Кабінет міністрів України призначив виконуючим обов'язки голови Південно-Західної залізниці Володимира Тягульського, повідомила журналістам міністр Кабінету міністрів Ганна Онищенко.

«Кабінет міністрів звільнив Кривопішина (Олексія Кривопішина - УНІАН), цього рішення очікували давно. І також уряд призначив в.о. керівника залізниці Володимира Тягульського», - сказала Онищенко.

Вона зазначила, що Тягульський виконуватиме обов'язки голови відомства до призначення нового керівника.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 25 березня звільнив з посади керівника Південно-Західної залізниці Олексія Кривопішина.

4 березня Кабмін відсторонив Олексія Кривопішина від виконання обов'язків начальника Південно-Західної залізниці та ініціював проведення службового розслідування стосовно керівництва магістралі. Прем'єр-міністр Яценюк прокоментував це рішення, сказавши, що, за даними ЗМІ, керівник магістралі за держкошти побудував спортивно-розважальний комплекс Olimpic village.

Потім в.о. начальника ПЗЗ було призначено Володимира Тягульського. Однак виконуючий обов'язки голови "Укрзалізниці" Максим Бланк заявив про спроби невідомих людей перешкоджати Тягульському у виконанні обов'язків начальника Південно-Західної залізниці.

16 березня Бланк розмістив на своїй сторінці в мережі Facebook відеосюжет про свій візит до адміністративного центру Південно-Західної залізниці, де йдеться про те, що невідомих людей, які постійно перебувають у приміщенні держпідприємства і блокують його роботу, курирував начальник адміністративної служби Південно-Західної магістралі Олексій Коновал, який попросив Бланка і супроводжуючих його осіб залишити приміщення підприємства.

У цьому зв'язку «Укрзалізниця» звернулася до Генеральної прокуратури та Міністерства внутрішніх справ з проханням відреагувати на цю ситуацію і притягти винних до відповідальності.

Читайте такожУ Києві вночі підпалили автомобіль в. о. голови «Укрзалізниці» Бланка

17 березня джерело УНІАН повідомило, що Кривопішин має намір у цей день оскаржити в Київському окружному адміністративному суді своє усунення, а ввечері того ж дня стало відомо, що суд зупинив дію рішення Кабміну про призначення в.о. начальника ПЗЗ Володимира Тягульського.

19 березня виконуючий обов'язки гендиректора "Укрзалізниці" Бланк звільнив керівний склад Південно-Західної залізниці. У відповідь на це прес-служба ПЗЗ заявила, що колектив залізниці не має наміру виконувати накази "Укрзалізниці", оскільки вважає такі кадрові рішення незаконними.

20 березня стало відомо, що "Укрзалізниця" на період проведення перевірки Південно-Західної залізниці призначила виконуючим обов'язки першого заступника начальника підприємства Віталія Таргонського, який, зокрема, буде керувати підприємством. Того ж дня прес-служба ПЗЗ заявила, що рішення про призначення Таргонського не відповідає дійсності. На підтвердження цього прес-служба оприлюднила на своєму сайті копію заяви Таргонського, згідно з якою останній повідомив про те, що він особисто не був ознайомлений з цим наказом і, відповідно, не давав згоди зайняти цю посаду.

24 березня Шевченківський районний суд Києва зупинив дію наказів Бланка про звільнення керівного складу Південно-Західної залізниці (ПЗЗ).