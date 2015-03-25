Голову Укрморрічінспекції звільнили через невідповідність реальних і задекларованих доходів

Кабінет міністрів України на своєму засіданні в середу, 25 березня, звільнив керівника Державної інспекції з безпеки на морському та річковому транспорті Павла Булановича, повідомила міністр Кабінету міністрів України Ганна Онищенко. За її словами, чиновника звільнили за законом про очищення влади.

«Уряд звільнив Булановича з посади голови Держінспекції з безпеки на морському та річковому транспорті. Це якраз звільнення у зв'язку з виконанням положень закону про очищення влади. У нас з'явилася інформація, що його декларація не відповідає його справжнім доходам. І це стало підставою для звільнення», - сказала Онищенко.

Як повідомляв УНІАН, Буланович був призначений головою Укрморрічінспекції 30 квітня 2014 року, до цього обіймав посаду начальника Одеського міжрегіонального управління інспекції.

Читайте такожВ Україні створюють нову службу безпеки на транспорті

Укрморрічінспекція створена в квітні 2011 року шляхом реорганізації утвореної в грудні 2010 року Держслужби морського та річкового транспорту.

У вересні 2014 року Кабінет міністрів почав реорганізацію Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекції) та Укрморрічінспекції шляхом їх злиття та створення єдиного відомства Державної служби України з безпеки на транспорті.

У лютому цього року уряд затвердив положення про створення нового органу - Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека).